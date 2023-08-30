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Сегодня, 19:54

Лиссабонский «Спортинг» подписал 18-летнего защитника «Вальядолида» Фреснеду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда перешел в «Спортинг» из Лиссабона, сообщается на официальном сайте португальского клуба.

18-летний испанец подписал контракт до 2028 года. В его контракте прописана сумма возможного выкупа в размере 80 миллионов евро.

Фреснеда провел 28 матчей за основную команду «Вальядолида», не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Футбол
ФК Вальядолид
ФК Спортинг (Лиссабон)
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