Лиссабонский «Спортинг» подписал 18-летнего защитника «Вальядолида» Фреснеду

Защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда перешел в «Спортинг» из Лиссабона, сообщается на официальном сайте португальского клуба.

18-летний испанец подписал контракт до 2028 года. В его контракте прописана сумма возможного выкупа в размере 80 миллионов евро.

Фреснеда провел 28 матчей за основную команду «Вальядолида», не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.