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Источник: «Зенит» и «Краснодар» интересуются чемпионом мира-2014

11:50
Юлиан Дракслер. Фото Reuters
Юлиан Дракслер. Фото Reuters
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«Зенит» и «Краснодар» в ближайшее время могут подписать полузащитника «ПСЖ» Юлиана Дракслера, сообщает журналист Нобель Арустамян.

По данным источника, дальше в переговорах с 26-летним немцем продвинулся питерский клуб, который держит связь с представителями футболиста. «Быкам» же предлагали Дракслера несколько недель назад, клуб заинтересован в трансфере, но в переговорном процессе уступает «Зениту».

В минувшем сезоне Дракслер провел 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 7 голевыми передачами. Ориентировная стоимость полузащитника составляет 24 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://t.me/nobel_arustamyan/256

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