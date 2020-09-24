Источник: «Зенит» и «Краснодар» интересуются чемпионом мира-2014

«Зенит» и «Краснодар» в ближайшее время могут подписать полузащитника «ПСЖ» Юлиана Дракслера, сообщает журналист Нобель Арустамян.

По данным источника, дальше в переговорах с 26-летним немцем продвинулся питерский клуб, который держит связь с представителями футболиста. «Быкам» же предлагали Дракслера несколько недель назад, клуб заинтересован в трансфере, но в переговорном процессе уступает «Зениту».

В минувшем сезоне Дракслер провел 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 7 голевыми передачами. Ориентировная стоимость полузащитника составляет 24 миллиона евро.