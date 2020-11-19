Источник: Ярмоленко расторгнет контракт с «Вест Хэмом» и перейдет в «Фенербахче»

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко перейдет в «Фенербахче», сообщают турецкие СМИ.

По данным Fotomac, ради перехода в турецкий клуб футболист готов расторгнуть контракт с «молотобойцами». «Вест Хэм» согласен отпустить его бесплатно, чтобы облегчить платежную ведомость. Контракт украинца истекает летом 2022 года. Зарплата игрока, по имеющимся данным, составляет 3,3 миллиона евро в год.

31-летний украинец в текущем сезоне провел восемь матчей за «Вест Хэм» и забил два мяча при трех голевых передачах.