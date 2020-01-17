Источник: Янг сегодня пройдет медосмотр в Италии перед переходом в «Интер»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг сегодня прибудет в Италию, где пройдет медосмотр перед трансфером в «Интер», сообщает The Sun.

По сведениям издания, 34-летний англичанин огорчился из-за задержек в переходе, поэтому решил тренироваться сам на прошлых выходных.

Ожидается, что Янг пройдет медосмотр в 13:00 по мск, а сумма трансфера составит 1,5 млн евро.

В текущем сезоне Янг провел 18 матчей за «Манчестер Юнайтед» и забил один мяч при одной голевой передаче.