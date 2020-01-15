Источник: Политано прибыл в Рим, где пройдет медосмотр для перехода в «Рому»

Полузащитник «Интера» Маттео Политано прибыл в Рим для прохождения медосмотра перед переходом в «Рому», сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

По сведениям источника, 26-летний итальянец подпишет контракт с римским клубом, а в обратном направлении проследует защитник Леонардо Спинаццола.

В текущем сезоне Политано провел 14 матчей за «Интер» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.