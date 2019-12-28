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Источник: Перес уговорил Роналду вернуться в «Реал» уже этой зимой

22:12
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Реал». Как утверждает Gol, 34-летнего форварда уговорил вернуться в Мадрид президент клуба Флорентино Перес, причем сделка может состояться уже этой зимой

Роналду перешел в «Реал» в 2009 году за рекордные на тот момент 94 миллиона евро. В составе мадридцев он провел девять сезонов, забил 475 голов в 486 играх, выиграл два чемпионата, два Кубка и два Суперкубка Испании, четыре Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира.

В нынешнем сезоне на счету Роналду 21 матч и 12 голов во всех турнирах.

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