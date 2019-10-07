Источник: Голкипер «Шальке» Нюбель перейдет в «Баварию»
09:53
Вратарь «Шальке» Александр Нюбель в следующем сезоне станет игроком «Баварии», сообщают немецкие СМИ.
По информации Bild, переход состоится в зимнее трансферное окно. В Нюбеле клуб видит будущего преемника 33-летнего Мануэля Нойера.
23-летний Александр Нюбель в текущем сезоне провел восемь матчей за «Шальке», пропустил семь мячей и трижды отыграл «на ноль».
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