Источник: форвард «Краснодара» Вандерсон не хочет возвращаться в Россию

Экс-нападающий «Краснодара» Вандерсон решил остаться в Бразилии, где он выступает за «Интернасьонал» на правах аренды, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, 27-летний бразилец решил остаться на родине, так как хочет быть ближе к семье. Нападающий поддерживает связь с «Краснодаром», ему нравится кулб, руководство и город.

Вандерсон играл за «Краснодар» с 2017 года. В общей сложности на его счету 130 матчей, 17 мячей и 21 голевая передача за команду. Соглашение Вандерсона с «быками» истекает в 2024 году.

Форвард перешел в «Интернасьонал» в марте 2022 года. В текущем сезоне Вандерсон провел за бразильский клуб 21 матч, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.