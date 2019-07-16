Источник: "Аякс" и "Ювентус" согласовали сумму трансфера за де Лигта

"Ювентус" согласовал переход защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает Sky Sport Italia. Сумма трансфера составит 75 миллионов евро. Презентация 19-летнего игрока может состояться уже на этой неделе, ему осталось пройти медосмотр.

В прошедшем сезоне де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах за "Аякс", забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Защитник помог своей команде выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

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