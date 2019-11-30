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Источник: 17-летним шведом интересуются в России

20:08

17-летний полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович может продолжить карьеру в России, утверждает Fotbol Direkt. По данным источника, к хавбеку проявляют интерес неназванные клубы из российской премьер-лиги и чемпионата Франции.

Также в числе претендентов называется английский «Вулверхэмптон».

— Мне приятно это слышать, — сказал сам Гигович. — Но я особо об этом не задумывался. Это не то, на чем я концентрируюсь, но у меня хороший диалог с руководством клуба. С нетерпением жду 2020 года.

Гигович в сезоне-2019 провел 14 матчей в чемпионате Швеции.

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