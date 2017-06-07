22:26 7 июня | ФУТБОЛ — Трансферы

Интерес к Данни проявляют "Краснодар" и "Динамо"

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По информации "СЭ", в услугах 33-летнего полузащитника Мигеля Данни заинтересованы два клуба РФПЛ. "Краснодар" и московское "Динамо" проявляют предметный интерес к экс-зенитовцу. Напомним, ранее стало известно о том, что питерский клуб принял решение не продлевать договор с португальцем.

Данни перешел в "Зенит" летом 2008 года из "Динамо". На его счету 256 матчей за сине-бело-голубых, 68 голов и 76 результативных передач. С питерской командой он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка УЕФА. (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (11)
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йетивод

Пусть возвращается к нам домой... в Динамо. Его опыт и игра нам очень помогут в ближайшем сезоне!

08:59

igogohruhru

Вполне возножно что того интереса ему не холодно не жарко, так как у него самого главный интерес зарплата а краснодар и динама жадненькие и много не дадут.

03:58

thunderclap

Данни выкинули, Нобоа взяли. Логики - ноль. Митрофанушки вживились и рулят.

03:19

mak3

У этого "шлака" статистика лучше чем у многих, кто его моложе. В ответном матче с Андерлехтом был одним из лучших на поле. То что Данни уходит из Зенита огромный минус для менеджмента. Он заслужил контракт хотя бы на год с последующей работой в структуре клуба. Очень контрастно на фоне проводов Ломбертса. Нельзя так со своими :(

01:50

Пушкарь в теме

spartak ekspress----------------Уж чья бы корова мычала!В "всенародную" помойку уже на протяжении двух десятилетий одни худосочные поросята приползают.Мусор и отбросы.

01:48

asc0002

spartak ekspress Аххах шлак - это твоя команда, в которую Данни не пойдет

23:42 7 июня

spartak ekspress

Невероятный быть сильнее динамо это не повод подбирать всякий бомжатский шлак

23:35 7 июня

Костариканец!

Хапайте его, я сразу намекал руководству - держите Даньку, после того как Зенька послал его с порога.

23:32 7 июня

Невероятный

Да, Краснодар - это неплохой вариант для Данни. Клуб будет выступать в Лиге Европы, и вообще команда намного сильнее Динамо. Буду рад, если Данни туда перейдет. Португалец еще может принести немало пользы и краснодарский клуб определенно не прогадает пригласив его к себе.

23:24 7 июня

Деметрио

Да, с Данни Краснодар и в Европе может пошуметь!

22:48 7 июня

Спринт

Данни еще способен играть ведущую роль в любой команде РФПЛ как минимум пару сезонов. Лучше ему идти в "Краснодар", где играющая команда, условия для занятия детей футболом и приятный климат для проживания.

22:46 7 июня