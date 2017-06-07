Интерес к Данни проявляют "Краснодар" и "Динамо"

По информации "СЭ", в услугах 33-летнего полузащитника Мигеля Данни заинтересованы два клуба РФПЛ. "Краснодар" и московское "Динамо" проявляют предметный интерес к экс-зенитовцу. Напомним, ранее стало известно о том, что питерский клуб принял решение не продлевать договор с португальцем.

Данни перешел в "Зенит" летом 2008 года из "Динамо". На его счету 256 матчей за сине-бело-голубых, 68 голов и 76 результативных передач. С питерской командой он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка УЕФА. (Сергей ЕГОРОВ)