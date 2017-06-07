Интерес к Данни проявляют "Краснодар" и "Динамо"

По информации "СЭ", в услугах 33-летнего полузащитника Мигеля Данни заинтересованы два клуба РФПЛ. "Краснодар" и московское "Динамо" проявляют предметный интерес к экс-зенитовцу. Напомним, ранее стало известно о том, что питерский клуб принял решение не продлевать договор с португальцем.
Данни перешел в "Зенит" летом 2008 года из "Динамо". На его счету 256 матчей за сине-бело-голубых, 68 голов и 76 результативных передач. С питерской командой он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка УЕФА. (Сергей ЕГОРОВ)
йетивод
Пусть возвращается к нам домой... в Динамо. Его опыт и игра нам очень помогут в ближайшем сезоне!
08:59
igogohruhru
Вполне возножно что того интереса ему не холодно не жарко, так как у него самого главный интерес зарплата а краснодар и динама жадненькие и много не дадут.
03:58
thunderclap
Данни выкинули, Нобоа взяли. Логики - ноль. Митрофанушки вживились и рулят.
03:19
mak3
У этого "шлака" статистика лучше чем у многих, кто его моложе. В ответном матче с Андерлехтом был одним из лучших на поле. То что Данни уходит из Зенита огромный минус для менеджмента. Он заслужил контракт хотя бы на год с последующей работой в структуре клуба. Очень контрастно на фоне проводов Ломбертса. Нельзя так со своими :(
01:50
Пушкарь в теме
spartak ekspress----------------Уж чья бы корова мычала!В "всенародную" помойку уже на протяжении двух десятилетий одни худосочные поросята приползают.Мусор и отбросы.
01:48
asc0002
spartak ekspress Аххах шлак - это твоя команда, в которую Данни не пойдет
23:42 7 июня
spartak ekspress
Невероятный быть сильнее динамо это не повод подбирать всякий бомжатский шлак
23:35 7 июня
Костариканец!
Хапайте его, я сразу намекал руководству - держите Даньку, после того как Зенька послал его с порога.
23:32 7 июня
Невероятный
Да, Краснодар - это неплохой вариант для Данни. Клуб будет выступать в Лиге Европы, и вообще команда намного сильнее Динамо. Буду рад, если Данни туда перейдет. Португалец еще может принести немало пользы и краснодарский клуб определенно не прогадает пригласив его к себе.
23:24 7 июня
Деметрио
Да, с Данни Краснодар и в Европе может пошуметь!
22:48 7 июня
Спринт
Данни еще способен играть ведущую роль в любой команде РФПЛ как минимум пару сезонов. Лучше ему идти в "Краснодар", где играющая команда, условия для занятия детей футболом и приятный климат для проживания.
22:46 7 июня