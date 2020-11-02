«Интер» рассматривает вариант аренды Эриксена

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен зимой может отправиться в аренду в «ПСЖ», сообщает Calcio Mercato.

По данным источника, парижане действительно интересуются 28-летним датчанином, однако не готовы заплатить семь с половиной миллиона евро за аренду на полтора сезона. Переговоры между клубами продолжаются.

В сезоне-2020/21 Эриксен провел 7 матчей за «Интер» и не отличился результативными действиями. Датчанин перешел в итальянский клуб из «Тоттенхэма» зимой 2020 года за 27 миллионов евро. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.