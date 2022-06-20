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Сегодня, 00:56

«Интер» продолжает переговоры по трансферу Камбьясо из «Дженоа»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Дженоа» Андреа Камбьясо может продолжить карьеру в «Интере», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, миланский клуб продолжает пытаться подписать 22-летнего итальянца. При этом в случае трансфера «Интер» отдаст игрока в аренду. «Болонья» уже сообщила об интересе к защитнику.

В минувшем сезоне Камбьясо провел 26 матчей в серии А, в которых забил один гол и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 млн евро.

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серия А
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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