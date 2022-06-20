«Монако» хочет подписать Белотти в качестве свободного агента

Форвард «Торино» Андреа Белотти продолжит карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 28-летним итальянцем интересуется «Монако». Монегаски предлагают игроку контракт на 4 года. Ранее сообщалось, что Белотти не станет продлевать контракт, который истекает 30 июня 2022 года.

В минувшем сезоне Белотти провел за «Торино» 22 матча в серии А, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу.