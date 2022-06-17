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Сегодня, 03:37

«Интер» отклонил предложение по Шкриньяру

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Интер» отклонил предложение «ПСЖ» по защитнику Милану Шкриньяру. Как сообщает Фабрицио Романо, парижский клуб был готов заплатить за 27-летнего словака 50 миллионов евро, а также включить в сделку своего игрока, но получил отказ.

Миланский клуб не готов рассматривать предложения менее 80 миллионами евро. Переговоры продолжатся.

Ранее появилась информация, что итальянский клуб предлагает Шкриньяру новый контракт до 2026 года. В таком случае зарплата футболиста составит 4,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов.

В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за команду. Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.

Милан Шкриньяр
Хоккей
НХЛ
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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