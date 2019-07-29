Хедира готовится перейти в "Арсенал"

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира близок к переходу в "Арсенал", сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери в Twitter.

Ранее также сообщалось об интересе к игроку со стороны "Валенсии" и "Фиорентины". Игрок взял несколько дней на размышления и в ближайшее время должен выбрать клуб, в котором продолжит карьеру.

32-летний немец в прошлом сезоне провел 17 матчей за "Ювентус" и забил два мяча. Его контракт истекает летом 2021 года, соглашение предусматривает опцию продления еще на год. Трансферная стоимость Хедиры, по данным transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

Khedira close to join Arsenal — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 29, 2019

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