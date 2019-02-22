16:54 | Футбол — Трансферы

Хавбек ЦСКА Олейников перешел в "Факел" на правах аренды

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Полузащитник ЦСКА Иван Олейников будет выступать за "Факел"​ на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт армейцев. Соглашение будет содержать опцию выкупа.

Олейников – воспитанник ЦСКА. В текущем сезоне Иван сыграл за молодежную команду 15 матчей, в которых забил шесть голов, а также принял участие в кубковой игре с "Тюменью" за основной состав.

 

Дополнительная информация

https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-dublja/ivan-oleynikov-v-fakele/

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