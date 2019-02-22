Хавбек ЦСКА Олейников перешел в "Факел" на правах аренды

Полузащитник ЦСКА Иван Олейников будет выступать за "Факел" на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт армейцев. Соглашение будет содержать опцию выкупа.
Олейников – воспитанник ЦСКА. В текущем сезоне Иван сыграл за молодежную команду 15 матчей, в которых забил шесть голов, а также принял участие в кубковой игре с "Тюменью" за основной состав.
Полузащитник #ЦСКА Иван Олейников завершит сезон в воронежском Факеле https://t.co/Cfw9JUJPQB pic.twitter.com/ySgu8DeoA6– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 22 февраля 2019 г.
Дополнительная информация
https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-dublja/ivan-oleynikov-v-fakele/
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