Хавбек ЦСКА Олейников перешел в "Факел" на правах аренды

Полузащитник ЦСКА Иван Олейников будет выступать за "Факел"​ на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт армейцев. Соглашение будет содержать опцию выкупа.

Олейников – воспитанник ЦСКА. В текущем сезоне Иван сыграл за молодежную команду 15 матчей, в которых забил шесть голов, а также принял участие в кубковой игре с "Тюменью" за основной состав.