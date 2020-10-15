Go Down Moses. «Спартак» намекнул на переход игрока известной песней Луи Армстронга
19:45
Официальный Twitter «Спартака» опубликовал новый пост с фрагментом песни Луи Армстронга «Go Down Moses», намекнув на трансфер нового футболиста.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Челси» Виктор Мозес проведет остаток сезона-2020/21 в составе красно-белых (аренда).
В минувшем сезоне хавбек играл на правах аренды за «Фенербахче» (7 игр, 1 гол и 1 голевая) и «Интер» (20 матчей, 5 результативных передач). Портал transfermarkt.de оценивает Мозеса в 6 миллионов евро.
??? pic.twitter.com/FxPUQPk2cO— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 15, 2020
Опрос
проголосовало: 88363Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...