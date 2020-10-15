Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Go Down Moses. «Спартак» намекнул на переход игрока известной песней Луи Армстронга

19:45
Виктор Мозес. Фото AFP
Виктор Мозес. Фото AFP
Теги:

Официальный Twitter «Спартака» опубликовал новый пост с фрагментом песни Луи Армстронга «Go Down Moses», намекнув на трансфер нового футболиста.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Челси» Виктор Мозес проведет остаток сезона-2020/21 в составе красно-белых (аренда).

В минувшем сезоне хавбек играл на правах аренды за «Фенербахче» (7 игр, 1 гол и 1 голевая) и «Интер» (20 матчей, 5 результативных передач). Портал transfermarkt.de оценивает Мозеса в 6 миллионов евро.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Опрос

проголосовало: 88363
Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир