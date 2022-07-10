«Галатасарай» подписал контракт с Оливейрой из «Порту»

Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра подписал контракт с «Галатасараем», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним португальцем рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает переход в 3 млн евро.

В минувшем сезоне Оливейра с января выступал на правах аренды за «Рому». На его счету 22 матча за римский клуб, в которых он забил 3 гола и сделал результативную передачу. Также Оливейра забил 5 голов и сделал один ассист в 24 матчах за «Порту».