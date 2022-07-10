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Сегодня, 01:22

«Галатасарай» подписал контракт с Оливейрой из «Порту»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Сержиу Оливейра.
Фото ФК «Галатасарай»

Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра подписал контракт с «Галатасараем», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним португальцем рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает переход в 3 млн евро.

В минувшем сезоне Оливейра с января выступал на правах аренды за «Рому». На его счету 22 матча за римский клуб, в которых он забил 3 гола и сделал результативную передачу. Также Оливейра забил 5 голов и сделал один ассист в 24 матчах за «Порту».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Обе забьют - да

17%

1.87
ФК Галатасарай
ФК Порту
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