«Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах с Камавингой
01:34
Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, 18-летним французом интересуется «Манчестер Юнайтед», который продвинулся в переговорах по трансферу игрока. «Ренн» может расстаться с футболистом за 30 млн евро, так как в следующем году может потерять его бесплатно.
В минувшем сезоне Камавинга провел 35 матчей в чемпионате Франции, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 млн евро.
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