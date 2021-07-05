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«Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах с Камавингой

01:34
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Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 18-летним французом интересуется «Манчестер Юнайтед», который продвинулся в переговорах по трансферу игрока. «Ренн» может расстаться с футболистом за 30 млн евро, так как в следующем году может потерять его бесплатно.

В минувшем сезоне Камавинга провел 35 матчей в чемпионате Франции, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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