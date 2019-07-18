"Галатасарай" арендовал Сери у "Фулхэма". Клуб представил игрока безумным видео в стиле Super Mario

Полузащитник "Фулхэма" Жан-Микаэль Сери будет выступать на правах аренды за "Галатасарай" в сезоне-2019/20, сообщает официальный сайт турецкой команды. Стамбульцы представили полузащитника в стиле популярной игры Super Mario Bros.

"Галатасарай" выплатит "дачникам" 1,5 миллиона евро за 27-летнего ивуарийца по данному соглашению. Турки получат приоритетное право выкупа Сери за 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне хавбек провел 36 матчей за "Фулхэм", забил один гол и отдал две голевые передачи.

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