Форвард «Фулхэма» Митрович перешел в «Аль-Хиляль»

Нападающий «Фулхэма» Александр Митрович стал игроком «Аль-Хиляля».

Об уходе 28-летнего форварда объявила пресс-служба лондонцев. В заявлении клуба сказано, что трансфер стал самой дорогой продажей в истории «Фулхэма».

Митрович выступал за «Фулхэм» с 2018 года. Он провел за команду 206 матчей, забил 111 мячей и отдал 22 голевые передачи.

Ранее форвард играл за «Ньюкасл», «Андерлехт», «Партизан» и «Телеоптик». Кроме того, на его счету 52 гола в 81 матче за сборную Сербии.

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