Football Italia: Осимен перейдет в «Наполи», его агент угрожает футболисту судом

Форвард «Лилля» Виктор Осимен станет игроком «Наполи», сообщает Football Italia.

По данным источника, переход будет оформлен в ближайшие 48 часов. В то же время у нигерийца есть проблемы с агентом.

Указано, что игрок решил уволить агента до заключения сделки, так как тот больше интересовался тем, чтобы получить хорошие комиссионные, а не руководствовался интересами футболиста. После этого он пригрозил нападающему судом. Ожидается, что в четверг форвард пройдет медосмотр.

21-летний Виктор Осимен в сезоне-2019/20 провел 38 матчей за «Лилль» и забил 18 мячей при шести голевых передачах.