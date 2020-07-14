Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Football Italia: Осимен перейдет в «Наполи», его агент угрожает футболисту судом

16:01
Виктор Осимен. Фото sempreinter.com.
Виктор Осимен. Фото sempreinter.com.
Теги:

Форвард «Лилля» Виктор Осимен станет игроком «Наполи», сообщает Football Italia.

По данным источника, переход будет оформлен в ближайшие 48 часов. В то же время у нигерийца есть проблемы с агентом.

Указано, что игрок решил уволить агента до заключения сделки, так как тот больше интересовался тем, чтобы получить хорошие комиссионные, а не руководствовался интересами футболиста. После этого он пригрозил нападающему судом. Ожидается, что в четверг форвард пройдет медосмотр.

21-летний Виктор Осимен в сезоне-2019/20 провел 38 матчей за «Лилль» и забил 18 мячей при шести голевых передачах.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир