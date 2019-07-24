03:50 | Футбол — Трансферы

"Фламенго" подтвердил переход Филипе Луиса

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Бывший защитник "Атлетико" Филипе Луис стал игроком "Фламенго", сообщает официальный сайт бразильского клуба. Контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года.

33-летний бразилец перешел на правах свободного агента, так как его контракт с "Атлетико" истек.

Футболист в прошлом сезоне провел 32 матча за "матрасников" и забил два мяча при трех голевых передачах.

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