"Фламенго" подтвердил переход Филипе Луиса

Бывший защитник "Атлетико" Филипе Луис стал игроком "Фламенго", сообщает официальный сайт бразильского клуба. Контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года.

É oficial! O lateral-esquerdo Filipe Luís é o novo reforço do Mengão! Seja bem-vindo, craque! Muito sucesso com o Manto Sagrado! pic.twitter.com/nv3cn7LJ6z — Flamengo (@Flamengo) July 23, 2019

33-летний бразилец перешел на правах свободного агента, так как его контракт с "Атлетико" истек.

Футболист в прошлом сезоне провел 32 матча за "матрасников" и забил два мяча при трех голевых передачах.