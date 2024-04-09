Феликс считает, что убедил Бернарду Силву перейти в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс, выступающий за каталонцев на правах аренды из «Атлетико», прокомментировал возможный переход в команду полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

«Если Бернарду приедет, я попрошу у него комиссию за трансфер. Если он приедет, он будет в восторге от «Барселоны». Он спросил меня, где можно жить, где поесть...Он осторожен. Думаю, я убедил Бернарду приехать», — цитирует Феликса AS.

В текущем сезоне Силва провел 39 матчей за «Манчестер Сити», забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Летом прошлого года он продлил контракт с командой до 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 80 миллионов евро.