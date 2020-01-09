Эшли Янг отказался продлевать контракт с «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг отказался продлевать контракт с клубом, утверждает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио. Соглашение 34-летнего футболиста истекает летом этого года, и по правилам ФИФА он имеет право вести переговоры с другими клубами.

По данным СМИ, Янг получил предложение от «Интера» и планирует присоединиться к итальянцам уже в январе. «МЮ» предлагал ему контракт до 2021 года, чтобы избежать его уход в Милан.

В текущем сезоне Янг провел 18 матчей, забил 1 гол и отдал 1 передачу во всех турнирах.