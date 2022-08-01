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Сегодня, 00:42

Экс-форвард «Химок» Ламкель Зе перешел в кипрскую «Омонию»

Сергей Разин
корреспондент
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Дидье Ламкель Зе.
Фото ФК «Омония»

Форвард «Антверпена» Дидье Ламкель Зе подписал контракт с «Омонией» из Никосии, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним камерунцем рассчитано до лета 2025 года. В марте бельгийский клуб отозвал футболиста, который находился в «Химках» на правах аренды до конца сезона-2021/22. Форвард присоединился к подмосковному клубу в феврале и забил 2 гола в 3 матчах.

После возвращении из «Химок» Ламкель Зе был отдан в аренду «Метцу». За французский клуб форвард забил 3 гола в 9 матчах.

ФК Омония
ФК Химки
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