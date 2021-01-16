Директор «Марселя» подтвердил переговоры с Миликом и призвал к терпению

Директор «Марселя» Пабло Лонгория подтвердил информацию о переговорах с нападающим «Наполи» Аркадиушем Миликом. Ранее сообщалось, что французы предлагали за форварда порядка 7 миллионов евро, «Наполи» требует больше.

— Это трансферное окно, где все немного нетерпеливые, — цитирует Telefoot Лонгорию. — Но наша стратегия — оставаться хладнокровными. Мы работаем над альтернативными вариантами в атаке. Мы много дней говорили о возможности подписать Милика, одного из лучших форвардов Европы, но мы ищем и альтернативу. Нам необходимо показать терпение, потому что терпение выигрывает в такой игре.

26-летний поляк в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Наполи» и не был включен в заявку на сезон. Его контракт истекает 30 июня 2021 года.