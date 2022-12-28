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Симеоне: «Для меня важен «Атлетико», а для клуба важен Феликс»

Симеоне высказался о ситуации с Жоау Феликсом в «Атлетико»
Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ситуацию с португальским нападающим Жоау Феликсом в мадридском клубе.

«Какие у меня отношения с Жоау Феликсом? Хорошие, рабочие отношения. Я выкладываюсь на полную с тех самых пор, как работаю в «Атлетико», я всегда верен этому принципу. С Феликсом у нас хорошие отношения, да, есть некоторые противоречия, которые бывают между любыми людьми, когда вы можете в чем-то не соглашаться. Но мы должны стремиться делать лучшее для клуба. Для меня важна команда, а Жоау важен для команды. Если он будет играть так же, как на чемпионате мира, то будет важным игроком для нас. У него есть талант, а его лучшие качества нужны команде», — приводит слова Симеоне Marca.

Ранее сообщалось, что Феликс хотел бы покинуть «Атлетико» в зимнее трансферное окно.

Контракт португальского футболиста с мадридским клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел за «Атлетико» 19 матчей во всех турнирах и забил четыре гола, а также сделал три голевые передачи.

Диего Симеоне
Жоау Феликс
ФК Атлетико
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