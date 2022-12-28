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Сегодня, 19:13

«Челси» объявил о переходе нападающего «Мольде» Фофана

Виталий Косик
Корреспондент
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«Челси» на своем официальном сайте анонсировал переход нападающего «Мольде» и сборной Кот-д'Ивуара Давида Фофана. 20-летний форвард присоединится к лондонскому клубу 1 января 2023 года.

«Мы с нетерпением ждем встречи с Давидом в клубе!» — говорится в сообщении лондонской команды.

В текущем сезоне Фофана сыграл за «Мольде» 37 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал семь результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 7 миллионов евро.

Источник: https://www.chelseafc.com/en/news/article/david-datro-fofana-agreement
ФК Мольде
ФК Челси
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