«Челси» объявил о переходе нападающего «Мольде» Фофана

«Челси» на своем официальном сайте анонсировал переход нападающего «Мольде» и сборной Кот-д'Ивуара Давида Фофана. 20-летний форвард присоединится к лондонскому клубу 1 января 2023 года.

«Мы с нетерпением ждем встречи с Давидом в клубе!» — говорится в сообщении лондонской команды.

В текущем сезоне Фофана сыграл за «Мольде» 37 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал семь результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 7 миллионов евро.