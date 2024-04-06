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Сегодня, 09:09

«Челси», «Милан» и «Атлетико» хотят приобрести защитника «Торино»

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Защитник «Торино» Аллессандро Буонджорно может перейти в топ-клуб Европы, сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, интерес к 24-летнему итальянцу проявляют «Челси», «Тоттенхэм», «Атлетико», «Ньюкасл», «Милан», «Интер» и «Наполи». Отмечается, что туринский клуб хочет получить за своего игрока 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Буонджорно провел 24 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро. Его соглашение с «Торино» рассчитано до конца июня 2028 года.

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