Кейн получил разрешение на медосмотр для перехода в «Баварию»

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн готов пройти медицинский осмотр для перехода в «Баварию», сообщает BILD.

По информации источника, Кейн получил разрешение от «Тоттенхэма» пройти медосмотр в мюнхенском клубе. Мюнхенцы работают над последними деталями трансфера.

Ранее сообщалось, что «Бавария» ждет ответа от 30-летнего англичанина, который может перейти не в немецкий клуб.

В прошлом сезоне Кейн забил 32 гола в 49 матчах во всех турнирах. Действующий контракт форварда со «шпорами» истекает летом следующего года.