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Сегодня, 18:30

«Челси» интересуется Кудусом из «Аякса»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Аякса» Мохамед Кудус может продолжить карьеру в «Челси», сообщает The Athletic.

По информации источника, лондонцы уже связались с «Аяксом» на предмет возможного трансфера. Кроме того, «Челси» почти согласовал с самим 22-летним ганцем условия контракта.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересованы «Брайтон» и лондонский «Арсенал».

Кудус выступает за «Аякс» с 2020 года. В прошедшем сезоне он провел 42 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 7 результативных передач.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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