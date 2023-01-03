«Борнмут» хочет купить Маккенни у «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Борнмут» заинтересован в приобретении 24-летнего американца. Туринский клуб готов рассмотреть предложения в размере 40 миллионов евро.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 21 миллион евро.

В этом сезоне Маккенни сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.