Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 04:26

«Борнмут» хочет купить Маккенни у «Ювентуса»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Борнмут» заинтересован в приобретении 24-летнего американца. Туринский клуб готов рассмотреть предложения в размере 40 миллионов евро.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 21 миллион евро.

В этом сезоне Маккенни сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

Футбол
ФК Борнмут
ФК Ювентус
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Российские звездочки потеряли шанс войти в историю. Чего мы лишились без МЧМ?
Единственный хоккеист мира, выигравший МЧМ трижды. В карьере ему это никак не помогло
В США указали на уловку Запада для подготовки конфликта на Украине
МИД РФ назвал невозможным обсуждение мирного договора с Японией
В Анкаре заявили о приверженности мирному урегулированию на Украине
ФИФА предложила переименовать по стадиону в каждой стране в честь Пеле
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вулверхэмптон» предлагает 17 миллионов фунтов стерлингов за 20-летнего Алькараса
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости