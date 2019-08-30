«Болонья» подписала 21-летнего аргентинского полузащитника

«Болонья» приобрела у «Велес Сарсфилда» полузащитника Николаса Домингеса. По условиям соглашения, 21-летний аргентинец до января 2020 года продолжит выступления за «Велес», после чего переберется в Италию, сообщает официальный сайт «Болоньи».

Домингес является воспитанником «Велес Сарсфилда». Он выступает за первую команду клуба с 2017 года и в 61 матче чемпионата Аргентины забил 4 гола.

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