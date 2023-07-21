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Сегодня, 07:12

«Бернли» подписал вратаря Траффорда из «Манчестер Сити», который стал победителем молодежного ЧЕ

Сергей Разин
корреспондент
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Джеймс Траффорд.
Фото ФК «Бернли»

Вратарь «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд подписал контракт с «Бернли», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 20-летним англичанином рассчитано до лета 2027 года. Голкипер стал победителем молодежного ЧЕ-2023 в составе сборной Англии, не пропустив ни одного мяча в шести играх.

В минувшем сезоне Траффорд был арендован «Болтоном». На его счету 52 матча, в которых он пропустил 38 мячей и 26 раз сыграл на ноль.

ФК Бернли
ФК Манчестер Сити
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