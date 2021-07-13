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Бельерин согласовал личные условия контракта с «Интером»

00:29
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Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин продолжит карьеру в «Интере», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, миланский клуб намерен арендовать 26-летнего испанца с правом выкупа. Игрок уже согласовал личные условия контракта. Бельерин должен стать заменой Ашрафу Хакими, который перешел в «ПСЖ».

В минувшем сезоне Бельерин провел за «Арсенал» 25 матчей в АПЛ, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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Сергей Разин все материалы автора

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