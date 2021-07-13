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«Вулверхэмптон» подпишет Жозе Са из «Олимпиакоса»

00:52
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Вратарь «Олимпиакоса» Жозе Са подпишет контракт с «Вулверхэмптоном», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, стороны уже подписали все документы о переходе 28-летнего португальца. Голкипер станет заменой Рую Патрисиу, который перейдет в «Рому».

В сезоне-2020/21 Жозе Са провел 44 матча за «Олимпиакос», из них 19 — на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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