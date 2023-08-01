«Бавария» уверена, что оформит переход Кейна на следующей неделе

В «Баварии» считают, что переговоры с «Тоттенхэмом» по трансферу нападающего Харри Кейна прошли успешно, сообщает The Times.

По данным источника, руководители клубов встречались 31 августа. Мюнхенцы в очередной раз предложили за 30-летнего англичанина 100 миллионов евро. «Шпоры» требуют, чтобы сумма была увеличена до 120 миллионов. Несмотря на это, немецкую сторону устроило, как проходили переговоры.

Отмечалось, что «Бавария» готова подписать с нападающим 5-летний контракт с зарплатой 20 миллионов евро в год.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В сезоне-2022/23 форвард забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «шпор» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов евро.

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