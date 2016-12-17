Батшуайи проинформировал "Челси", что не хочет быть запасным

Тренерский штаб "Челси" не собирается использовать нападающего Миши Батшуайи во второй половине сезона и готов отпустить игрока в аренду, сообщает Express. В игроке заинтересованы "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас", которые пытались заполучить футболиста еще летом 2016 года.

Сам 23-летний Батшуайи расстроен постоянным нахождением на скамейке запасных и надеется сменить обстановку в январе. Представители "Челси" заверили бельгийца, что у него есть будущее в их команде, однако понимают его желание проводить больше времени на поле.

Напомним, что летом Батшуайи перешел в "Челси" из "Марселя" и обошелся клубу в 39 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 14 встреч во всех турнирах и забил три мяча.