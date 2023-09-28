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Сегодня, 22:26

«Барселона», «МЮ» и «Ливерпуль» претендуют на полузащитника «Антверпена» Вермерена

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Антверпена» Артур Вермерен привлек интерес нескольких топ-клубов, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Барселона» уже несколько раз отправляла скаутов, которые следили за игрой 18-летнего бельгийца. Кроме того, на него претендуют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Брайтон», «Аякс» и «Лейпциг».

Вермерен выступает на позиции центрального полузащитника. Он дебютировал за «Антверпен» в прошлом году. С того момента футболист провел 46 матчей за команду, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.

Футбол
ФК Антверпен
ФК Аякс
ФК Барселона
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Лейпциг
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