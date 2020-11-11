«Барселона» и «ПСЖ» следят за Головиным

Оба гранда собирают информацию о российском полузащитнике «Монако».

24-летний полузащитник не выходит на поле с августа, когда он получил травму подколенного сухожилия в матче чемпионата Франции с «Метцем». Нет Головина и на нынешнем сборе нашей национальной команды, но вчера ее врач Эдуард Безуглов обнадежил — у Александра устойчивая динамика восстановления, после 20 ноября он приступит к тренировкам.

Между тем, о Головине в футбольной Европе не забыли — за ним следят два топ-клуба, «Барселона» и «ПСЖ». Об этом «СЭ» рассказал агент футболиста Олег Артемов.

— Конкретных и официальных предложений ни от «ПСЖ», ни от «Барселоны» не поступало, — уточнил Артемов. — Однако предварительные разговоры, контакты с их представителями действительно имели место. Это своего рода сбор информации, прощупывание почвы со стороны данных команд. Они теперь понимают, примерно за какие деньги можно забрать Головина, какие могут быть пожелания по личным условиям. Нужно понимать, что фамилия Саши на слуху. Головин хорошо известен в Европе как игрок. «ПСЖ» — это Франция, здесь все понятно. Представители «Барселоны» тоже сказали, что футболист очень интересный. Испанцы станут следить за ним.

Когда Головин уезжал на Лазурный берег, многие считали, что это только переходная ступень на пути к какому-то гранду. Похоже, ожидания могут оправдаться.

Большое интервью официального представителя одного из самых талантливых российских игроков — читайте на сайте «СЭ».