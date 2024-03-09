«Барселона» хочет подписать Шупо-Мотинга на правах свободного агента

«Барселона» интересуется форвардом «Баварии» Эриком-Максимом Шупо-Мотингом, сообщает Sport.es.

По данным источника, каталонцы намерены заполучить игрока на правах свободного агента. Этим летом у 34-летнего камерунца истекает срок действия контракта с «Баварией».

Также в Шупо-Мотинге заинтересованы команды из АПЛ, серии А и Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне камерунец сыграл 27 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.