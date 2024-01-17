«Аякс» завершает сделку по переходу экс-полузащитника «Ливерпуля» Хендерсона

«Аякс» работает над финальными деталями трансфера полузащитника «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона, сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, медицинское обследование 33-летнего англичанина состоится на выходных.

Хендерсон перешел в «Аль-Иттифак» из «Ливерпуля» в июле прошлого года. Он провел за новую команду 19 матчей, отметившись пятью голевыми передачами.

Контракт хавбека с саудовским клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.