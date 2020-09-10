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«Атлетико» отказался продавать Морату в «Ювентус» за 50 миллионов евро

23:15
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«Атлетико» ответил отказом на предложение «Ювентуса» продать форварда Альваро Морату. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, «матрасники» не намерены снижать сумму отступных, прописанную в контракте. Она равна 150 миллионам евро. Сам испанец недоволен своим положением в команде и хотел бы вернуться в «Юве», где он уже выступал ранее. В 63 матчах за «Старую синьору» он забил 15 мячей, дважды стал чемпионом Италии и дошел до финала Лиги чемпионов.

27-летний футболист в прошедшем сезоне провел 44 матча за «Атлетико» и забил 16 мячей при четырех голевых передачах.

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