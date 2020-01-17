«Аталанта» выкупила Сапату у «Сампдории»

Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата подписал полноценный контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

28-летний колумбиец был отдан в аренду «Сампдорией» летом 2018 года. Клуб из Бергамо воспользовался опцией выкупа форварда.

В текущем сезоне Сапата провел 9 матчей в серии А, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. В двух встречах Лиги чемпионов нападающий забил один гол. Большую часть сезона Сапата пропустил из-за травмы.

В прошлом сезоне Сапата стал одним из трех лучших нападающих чемпионата Италии, забив 23 гола в 37 матчах.