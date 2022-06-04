«Астон Вилла» выкупила Ольсена у «Ромы»

Вратарь «Ромы» Робин Ольсен подписал полноценный контракт с «Астон Виллой», сообщается на официальном сайте клуба.

Сообщалось, что соглашение с 32-летним шведом будет рассчиатно до лета 2024 года.

Ольсен был арендован «Астон Виллой» зимой 2022 года. За это время вратарь провел один матч, в которых пропустил три мяча. Начало сезона Ольсен провел в «Шеффилд Юнайтед», проведя 11 матчей в чемпионшипе и пропустив 17 мячей.