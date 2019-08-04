"Арсенал" намерен взять Коутинью в аренду

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью может продолжить карьеру в "Арсенале". Лондонцы намерены взять игрока в аренду с правом выкупа, сообщает beIN Sports. Стороны проведут встречу после товарищеского матча между клубами. Ранее сообщалось, что каталонцы намерены выручить за 27-летнего бразильца 120 миллионов евро.

Коутиньо перешел из "Ливерпуля" в "Барселону" в январе 2018 года. За это время он провел за каталонский клуб 76 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 11 голевых передач. Его контракт с "Барселоной" будет действовать до 30 июня 2023 года. А его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.