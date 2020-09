Алькантара или Вейналдум? «Барселона» сделала выбор

«Барселона» в летнее трансферное окно сделает все возможное, чтобы вернуть воспитанника клуба Тиагу Алькантару.

Как сообщает журналист Тоби Альтшэффль, Роналд Куман хочет видеть в составе полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдума, однако руководство каталонцев намерено подписать игрока «Баварии» Тиагу Алькантару, которым активно интересуются английские гранды.

В сезоне-2019/20 29-летний Тиагу провел 40 матчей и забил 3 мяча во всех турнирах и помог «Баварии» выиграть чемпионат, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

UPDATE: FC Barcelona wants Thiago, Koeman wants Wijnaldum.

Bar?a put pressure on Koeman to change his mind: there has already been contact between Barcelona and the player environment. The question is who fulfills the transfer requirements of #fcbayern: Bar?a or #LFC? #thiago