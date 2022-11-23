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Сегодня, 20:11

Агент сообщил, что Матео Стаматов уйдет из «Оренбурга»

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Хенок Берхане сообщил о желании защитника Матео Стаматова покинуть «Оренбург», хотя сам футболист не хотел бы покидать Россию.

В этом сезоне он почти не выходил на поле.

«Этой зимой мы постараемся устроить переход Матео в другой клуб, он покинет «Оренбург». Есть два клуба в России, которые в нем заинтересованы, мы работаем над этим. Плюс еще один клуб не из России. Он открыт к тому, чтобы остаться в России. Ему там все нравится, ему комфортно в российском футболе», — цитирует Берхане «РБ Спорт».

Трансферная стоимость Матео Стаматова — 300 тысяч евро. В последних пяти матчах «Оренбурга» в чемпионате он оставался в запасе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-stamatov-ujdet-iz-orenburga-u-nego-dva-varianta-v-rossii/

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